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法航委任女行政總裁 史上第一人

2018-12-14 列印
　　法國航空公司的母公司法荷航集團（Air France-KLM Group）周三宣佈，委任女高級行政人員里加伊（Anne Rigail）為法航行政總裁，成為該公司歷史上第一位女行政總裁，打破男性壟斷的傳統。

　　母公司發表聲明，證實里加伊將於下周一上任。她現時是法航的執行副總裁。

　　和其他許多大型航空公司一樣，法航近年面對重重挑戰，包括市場競爭愈來愈激烈，又受到一連串工潮困擾，現時仍繼續與機師及空中服務員進行薪酬談判。

　　里加伊在該公司已工作了二十七年，經驗豐富。她說，能夠成為第一位領導這家公司的女性，令她感到光榮。

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