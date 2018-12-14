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土耳其列車失事 釀四死43傷

2018-12-14 列印
　　土耳其一列高速火車周四早上在首都安卡拉一個車站失控撞向一輛工程車的車頭和一條行人天橋，有兩個車卡出軌。政府官員證實，有四人喪生，四十三人受傷。大批救援人員正在現場搶救及調查出事原因。出事地點是安卡拉馬桑迪茲車站。現場消息指，肇事的高鐵列車首先與一輛檢查路軌的工程車車頭相撞，再撞向行人天橋，天橋受到嚴重損毀，有一部分塌下。救援人員從損毀了的車卡殘骸中救出被困的人，並把傷者送往醫院急救。

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