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委國前石油部長獄中死去

2018-12-14 列印
　　被捲入貪污案而於去年十一月被捕及被長期羈留的委內瑞拉前任石油部長馬丁內斯（Nelson Martinez），據報已在獄中死去。檢察部門其後證實這項消息。

  馬丁內斯曾經是國營石油公司 PDVSA 的總裁，其後加入政府。總統馬杜羅去年罷免他的石油部長職務，四天之後，即去年十一月三十日，警方把他拘捕。

  PDVSA 另一位前高層、公開反對馬杜羅的拉米雷斯周三在 Twitter 發佈訊息，公布馬丁內斯的死訊。拉米雷斯寫道：「馬丁內斯剛死了......在馬杜羅的命令下被綁架及虐待了一年。」



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