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信任投票中過關

2018-12-14 列印
波蘭政府免倒台

　　波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）領導的執政法律與公正黨（PiS）政府周三在國會進行的信任投票中，順利過關。莫拉維茨基鬆一口氣，希望執政黨能擺脫貪污醜聞所帶來的負面影響，在明年舉行大選之前重建公眾的信任，鞏固支持基礎。

  國會眾議院內有二百三十一位議員投贊成票，一百八十一位投反對票，另外兩票棄權，通過對政府的信任動議。點票結果公布後，法律與公正黨的議員大為振奮。

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