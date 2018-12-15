  • 2018年12月15日 星期六
  • 18º
  • 75%
熱門： 製毒工展會孟晚舟流星雨貿易戰

日報新聞 > 國際

﻿美國推紀念幣 慶登月50周年

2018-12-15 列印
        位於費城的美國鑄幣局宣佈推出紀念幣，紀念人類首次登陸月球五十周年。

　　當年執行登月任務的「太陽神十一號」太空人杭思朗和艾德靈，他們的子女周四親臨美國鑄幣局出席儀式，見證第一枚紀念銀幣壓製出來。明年七月是杭思朗和艾德靈踏足月球的五十周年。

　　紀念幣會鑄上艾德靈在月球的經典圖片、為人熟悉的「月球腳印」等，而紀念幣背面鑄上杭思朗、美國國旗以及月球登陸器。

　　國會通過授權美國鑄幣局製造五萬枚金幣、四十萬枚銀幣、七十五萬枚半美元紀念幣和十萬枚五安士銀幣。公眾要等到明年一月才可以訂購。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd