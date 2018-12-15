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全美多地接炸彈恐嚇 初步相信為惡作劇

2018-12-15 列印
　　美國全國各地有數十所學校、政府建築物和其他地點周四分別接到炸彈恐嚇。各地執法部門展開調查，初步相信全部都是惡作劇，但未確定發出恐嚇的人有甚麼動機。其中一所接到恐嚇的中學，是一九九九年發生槍擊大屠殺、導致十二名學生和一名老師死亡的科羅拉多州哥倫拜高中。

　　一些學校收到標題為「三思」的電郵，內容聲稱已在收件人所在的建築物內放了炸彈，如果不想炸彈引爆，便要用網幣bitcoin支付相等於二萬美元（約十五萬六千港元）的金錢。

　　紐約市警方反恐部門已介入調查，初步相信發恐嚇的人旨在製造混亂和滋擾，未必真的想勒索金錢。發言人說：「紐約市內也有許多宗類似的事故，我們正密切留意情況，並已通知全美各地其他單位，相信這些炸彈恐嚇不是真的。」



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