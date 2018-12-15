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愛爾蘭國會表決通過墮胎合法化

2018-12-15 列印
　　愛爾蘭國會周四表決通過一項議案，落實今年初公投的結果，首次容許墮胎合法化。總理瓦拉德卡形容這是一個「歷史性時刻」。

　　只要總統希金斯簽署，這項議案便會成為正式法例。當地的衛生部門已著手作出準備，預計會於明年一月起，為有需要及符合條件的孕婦進行墮胎手術。

　　在新法例下，孕婦懷孕至十二周，在不會危害孕婦生命或嚴重損害孕婦健康的情況下，可以要求終止懷孕。此外，如果驗出腹中胎兒有異常或畸形，可能會導致胎死腹中，也可以終止懷孕。

　　愛爾蘭是一個天主教國家，社會作風保守，但天主教會的影響力近年已逐漸減弱。該國憲法本來寫明禁止墮胎，但在今年五月舉行的公投中，百分之六十六選民支持修憲，取消該項禁令。總理瓦拉德卡當時也投了贊成票。

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