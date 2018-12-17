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波蘭COP24氣候會議達共識 將按《巴黎協定》制定措施

2018-12-17 列印
　　經過兩星期談判，大約二百個國家和地區的政府官員和代表，前日在波蘭卡托維茲市舉行的「COP24」聯合國氣候變化會議上達成協議；制訂了一套全球通用及具透明度的規例，以監督氣體排放，改善全球氣候暖化，並希望令美國退出的《巴黎協定》「重生」。

　　根據剛達成的卡托維茲協議，各與會國同意按照二○一五年締結的《巴黎協定》原則，採取一連串具體措施，務求在二○二○年令《巴黎協定》內的條款付諸實行。各國代表相信，實施新規例後，可以確保各國遵守承諾，以降低碳排放量，務求實現《巴黎協定》所寫的「把全球平均氣溫升幅限制在攝氏兩度之內」的目標。　

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