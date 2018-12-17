  • 2018年12月17日 星期一
  • 21º
  • 45%
熱門： 消委會張栢芝袁木病逝蕭正楠黃翠如

日報新聞 > 國際

特朗普親自到墳場向美兵致祭

2018-12-17 列印
　　上月在法國出席第一次世界大戰結束一百周年紀念活動期間，因為沒有去公墓向陣亡美兵致祭而備受抨擊的美國總統特朗普，前日到華盛頓艾靈頓國家墳場，向安葬在該處的已故美兵獻上花圈。

　　特朗普上月解釋因為天雨關係，助手們堅稱坐直升機前往公墓不安全，因此取消致祭活動。特朗普今次沒再以天氣為藉口，前日他拿著一把黑色雨傘參加致祭儀式。儀式結束後，他在四周漫步，行經一排排白色的墓碑，並細心聆聽導賞員的講解。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd