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猩猩鱷魚安全轉移 英最大室內動物園大火

2018-12-17 列印
        位於英格蘭北部利物浦附近、全英最大規模的室內動物園切斯特動物園前日中午發生大火，園方其後證實救出所有動物，只有一人吸入過量濃煙不適，被送往醫院救治，當局正調查起火原因。

　　在火警中受到最嚴重破壞的是斥資四千萬英鎊（近四億港元）建造、以亞熱帶為主題的「季風森林」園區。該園區於三年前開幕，展出珍貴動物包括瀕危的蘇門答臘大猩猩、長臂猿、彌猴、龜、蛇、鱷魚等。園區有一個塑膠圓拱頂，大部份被焚毀。

　　當局派出十五輛消防車和大批消防人員到場撲救。整座動物園需要關門，疏散場內所有遊客，並即時展開拯救行動，把該個園區內數十頭動物移送到安全地點。
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