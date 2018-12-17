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埃及4400年前祭司墓重現人世

2018-12-17 列印
　　埃及考古學家在首都開羅以南的撒卡拉金字塔群，發現可追溯至四千四百多年前的一位祭司的墳墓。

　　埃及古物部長伊納尼表示，發現的是一個私人墳墓，該座墳墓保存完好，有顏色，內部亦有雕像。他指，該墳墓屬於一位高級祭司瓦提耶，距今已超過四千四百年。瓦提耶效力於埃及第五王朝法老內弗爾卡拉，瓦提耶的墳墓畫上了自己、母親、妻子和其他家庭成員的畫像。

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