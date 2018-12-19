日改裝「出雲號」為航母 未來五年加快購軍備

日本首相安倍晉三領導的政府內閣周二早上通過未來五至十年的新防衞方針和採購計畫，包括改裝現有「出雲號」等兩艘直升機母艦成為航空母艦，並加快斥資採購先進的隱形戰機、添置長程導彈、雷達系統和其他軍備，而未來五年的防衞預算更破紀錄增至二十七萬億日圓，以抗衡中國在西太平洋的軍力擴張，中國外交部對此表示強烈不滿。



早上舉行的內閣會議通過，把「出雲號」直升機母艦改裝及升級，成為可運載四十二架「F-35」隱形戰機的航空母艦。



內閣官房長官菅義偉在新聞發佈會上說，面對不斷變化的國際形勢，日本有必要加強震懾力、導彈防衞能力和戰鬥機的力量，防確防衞力量的質和量，藉以應付北韓、中國所構成的威脅以及區內安全環境所出現的其他轉變。



剛通過的十年防衞白皮書的大綱指出：「美國仍然是世界上最強的國家，但一些敵對勢力正在冒起，中國和俄羅斯對地區性秩序作出挑戰，而我們認為，與中、俄作戰略上的競爭是十分重要的。」



