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母親鼓勵下自製降傘跳樓 烏克蘭15歲少年身亡

2018-12-19 列印
　　烏克蘭東部城市馬克耶夫卡日前發生一幕荒唐的悲劇。十五歲少年菲爾索夫（Bogdan Firsov），近日帶着自製降落傘，在十四層樓頂樓高空跳傘，但不幸降落傘並未能成功打開，最後他背部撞擊地面當場死亡。據了解，菲爾索夫的母親與親友也在場，他們鼓勵少年跳下。菲爾索夫墜地後，他的母親對於兒子的死亡感到十分震驚，一時間拒絕離開現場。有專家表示，即使降落傘打開了也救不了菲爾索夫的命，因為跳傘所需的最低高度大約是70米，大約相當於25層高的建築。

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