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梅根嫁皇室後斷絕來往 父求女皇協助修補關係

2018-12-19 列印
　　英國哈里王子的夫人梅根的父親馬克爾（Thomas Markle）周一接受電視台訪問時稱，自從梅根今年五月嫁入皇室後，兩父女在過去半年沒有交談過。他要求英女皇協助，修補他和女兒的關係。他在節目中對梅根說：「我非常愛你，你是我的女兒。我想聽到你的消息。無論我們有甚麼分歧，我們都應該想辦法解決。」馬克爾被捲入賣照片給記者賺錢的醜聞，最終以入院做手術為由，缺席女兒的婚禮。　　

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