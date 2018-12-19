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非法殺鹿男子被勒令看《小鹿班比》

2018-12-19 列印
　　美國密蘇里州一名男子被控非法打獵，執法部門於今年八月拘捕被告貝里（David Berry Jr.）和他的兩名家人，保育部門估計，他們前後非法殺死了數百隻野鹿。法官喬治除了判貝里入獄一年外，還下令他在獄中每月最少看一次經典迪士尼卡通片《小鹿班比》。

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