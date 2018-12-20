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美禁撞火槍托 持有人90天內須上繳

2018-12-20 列印
　　美國近年大型槍擊案不斷，槍手使用撞火槍托令半自動步槍改裝成連續發射的機關槍，以增強殺傷力。政府周二為此頒佈新禁令，正式禁止使用撞火槍托等類似槍械配件。撞火槍托持有人須在九十天內將裝置上繳當局，或自行銷毀。

　　代理司法部長惠特克簽署並提交這項取締撞火槍托的禁令。根據該禁令，包括撞火槍托在內的機械配件，將被禁止使用。撞火搶托可以將半自動步槍改裝成每分鐘連續發射數百發子彈的全自動步槍。而根據美國法律，全自動步槍自一九八六年即被禁止民用。根據新禁令，撞火槍托持有人需在九十天內將設備交出或者銷毀。而禁令預計在明年三月正式實施。

　　美國去年十月發生的賭城槍擊案，槍手便是使用撞火槍托，將步槍改裝至全自動步槍的射速，釀成五十八人死亡，數百人受傷。

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