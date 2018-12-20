  • 2018年12月20日 星期四
  • 20º
  • 87%
熱門： HMV清盤幣少撒錢案周勵淇閃婚銅鑼灣危站

日報新聞 > 國際

兩北歐女背包客伏屍摩洛哥山區

2018-12-20 列印
　　兩名分別來自丹麥及挪威的女背包客在摩洛哥遇害，被發現伏屍在當地的阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）圖卜卡勒峰（Toubkal）山區。一人身首異處，一人則遭人以利器割喉。警方已拘捕三名摩洛哥籍疑犯，正調查殺人動機。發生命案後，當地的登山活動已經暫停。

　　兩名死者分別是二十四歲的丹麥女子耶斯佩森（Louisa Vesterager Jespersen），以及二十八歲的挪威女子尤蘭（Maren Ueland。兩人是同學，在挪威東南大學修讀戶外活動及文化導遊課程。

　　她們於本月九日開始結伴同遊，展開為期約一個月的摩洛哥旅程。兩人的遺體周一在距離遊客村伊姆利勒（Imlil）十公里的圖卜卡勒峰山腳被發現。警方隨即封鎖現場，暫停該區的登山活動。這宗命案震驚丹麥及挪威，亦令一向倚賴旅遊業的摩洛哥加強採取安全措施。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd