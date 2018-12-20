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﻿歐盟擬2021年禁即棄塑膠產品﻿

2018-12-20 列印
　　歐盟和歐洲議會同意禁止使用一次性塑膠產品的細節，包括餐碟，餐具和飲管，希望減少海洋污染，期望於二○二一年實行。新規則還需最終批准，規則將針對十種在歐洲沙灘中最常見塑膠產品，棉花棒同發泡膠餐盒也包括在內。歐洲議會及歐盟委員會經過近十三小時辯論後達成協議。聲明說，在可能的情況下，應該優先使用可減少廢物或可重複使用的產品。

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