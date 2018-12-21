Banksy新作諷小鎮污染嚴重

英國著名塗鴉大師班克西（Banksy）最新一幅作品，在威爾斯塔爾伯特港一個車房的兩幅外牆上出現，描繪一名小童伸開雙手仰頭望天，伸出舌頭想嚐嚐從天而降的雪花，但另一邊卻有一團火，冒出滾滾黑煙。小童嚐到的不是雪花，而是灰燼和煙霧，反映該個小鎮空氣污染問題多麼嚴重。



本來無人知道這幅塗鴉的來歷，只覺得它帶有Banksy作品的風格。



直到周三下午，Banksy證實那是他的作品。他在社交網站Instagram上載片段，見到那幅塗鴉作品的大特寫，並奏起《Little Snowflake》兒歌。鏡頭一轉，畫面出現附近一間鋼材廠。



車房主人是在該鋼材廠工作的五十五歲男子劉易斯。他說，塔爾伯特港的空氣污染問題曾經成為頭條新聞。他相信正是這個原因，促使Banksy選擇在這裏創作他最新一幅作品。



