NASA前工程師 陷阱包裹懲戒小偷

美國航太總署（NASA）一名前工程師因為包裹被竊，報案後警察又愛理不理，決定設陷阱「華麗報復」；他在包裹裏安裝機關，一旦打開，就會啟動屁味噴霧，還會灑出一波閃粉。



NASA前工程師羅伯（Mark Rober）因不憤小偷盜去其包裹，與友人攜手完成報復小偷的包裹，內裏閃粉、臭氣噴霧、GPS及鏡頭，可以一路跟隨位置以及拍攝小偷被作弄的一刻。



他拍攝了數名小偷打開盒子的情況，許多賊人偷走包裹後，面臨閃粉轟炸時都是相當錯愕，有賊人還在車內打開，搞到整車的座椅都是閃粉和臭氣，氣得狂爆粗。羅伯將小偷中伏的畫面上傳至網絡，觀看次數已逾二千六百萬次。



