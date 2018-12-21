NASA前工程師 陷阱包裹懲戒小偷

NASA前工程師羅伯（Mark Rober）因不憤小偷盜去其包裹，與友人攜手完成報復小偷的包裹，內裏閃粉、臭氣噴霧、GPS及鏡頭，可以一路跟隨位置以及拍攝小偷被作弄的一刻。
他拍攝了數名小偷打開盒子的情況，許多賊人偷走包裹後，面臨閃粉轟炸時都是相當錯愕，有賊人還在車內打開，搞到整車的座椅都是閃粉和臭氣，氣得狂爆粗。羅伯將小偷中伏的畫面上傳至網絡，觀看次數已逾二千六百萬次。
灣仔一間酒店發生殉情案件，男死女生還。兩人多年前為小學同學，各有家室，數年前在一次聚會重遇，燃起愛火。兩人年逾六十，瞞着家人發展出一段黃昏戀。消息稱，近日戀情疑被家人揭發，有人恐被拆散，萌輕生念頭。酒...
2018-12-21
加拿大政府官員周三證實，有第三名加拿大人在中國境內被扣留。總理杜魯多作出回應時表示，最新一宗個案似乎與對上兩宗（康明凱和邁克爾被扣案）不同。他敦促各方保持審慎，而他不會因為這些事件而擺出強硬的政治姿態或發表強硬的政治聲明。北京外交部發言人華春瑩指該名加拿大公民名叫麥克弗（Sarah McIver），因非法就業而受到行政處罰。 杜魯多於周三主持年終記者會時指：「把事件升級或者發表非常強硬的政治聲明，實際上會帶來反效果，對爭取那些加拿大人重獲自由的目標沒有幫助。把事件升級及擺出政治姿態，短期內會令人滿意，好像大力拍枱一樣，做一些很顯眼的事，但可能不會帶來我們所希望的結果。」又表...
2018-12-21
美國前總統奧巴馬周三變身聖誕老人，在華盛頓一間兒童醫院內大派聖誕禮物給病童，為他們帶來歡樂，暫時忘記患病的痛苦和煩惱。 奧巴馬身穿便裝，頭戴一頂紅色聖誕帽，到訪兒童醫院並大派禮物。他又聯同數百名醫生、護士、家長和小朋友高唱聖誕歌。一眾醫護人員和病童都感到十分興奮。奧巴馬走到病房，親自向每一張病牀派禮物，更表演舞技。其中一幅照片見到他與一名女病童擁抱，女童大感驚訝，喜極而泣。 奧巴馬發言時稱，對患病的小孩子和他們的家人來說，這是困難時期。他感謝醫護人員付出，悉心照料病人，為他們帶來安慰。 在周三下午，奧巴馬在社交媒體twitter轉載當日片段以及發文，祝福兒童醫院「非凡」的孩...
2018-12-21
豪宅頻錄成交個案，中原區域聯席董事黃燕源稱，薄扶林貝沙灣4期8座高層A室，面積1052方呎，三房設計，享海景，以2900萬易手，呎價27567元。原業主於10年以1950萬購入，帳面獲利950萬。 世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角天寶大廈A座低層A室，面積1141方呎，三房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以2200萬承接，呎價19281元，屬市價。原業主於12年以1660萬購入，帳面獲利540萬。 美聯助理區域經理梁兆堅表示，沙田溱岸8號5座高層A室，面積1170方呎，四房連雙套房間隔，業主原叫價2100萬，減至2000萬易手，呎價17094元。原業主於12年以125...
2018-12-21
本港大型銀行資金仍充裕，無視美國聯儲局再加息四分一厘，三大發鈔行和恒生昨日皆維持最優惠利率（P）不變，暫時亦未見有中小行進取主動加息。銀行界指，個別中小行有加息壓力，但為免流失客戶，不敢貿然加息。金管...
2018-12-21
英超聖誕快車今晚展開，打頭陣是榜首不敗的利物浦，作客升班馬狼隊。該隊中堅洛夫雲揚言今季要複製阿仙奴不敗封王神話，今場快車首關不容有失。再者紅軍鋒線全部磨利腳風，三分手到拿來，一於支持客勝。（Now621周六凌晨4:00直播） 紅軍以十四勝三和累積四十五分，一分壓過曼城以榜首姿態出戰聖誕快車。各隊在快車期要連踢四場，守將洛夫雲矢言期間不可以落敗，挑戰全季不敗：「希望我們能夠造出全季不敗佳績，當然這是一個挑戰，但這正是我們的願望。阿仙奴也曾做到不敗封王，我們何以不能呢？」 聯賽強勢六連勝 除了全隊士氣高昂，紅軍正保持聯賽六連勝，當中共入十六球、僅失兩球。陣中射手穆罕默德...
2018-12-21
坊間一部備有磨豆功能的咖啡機，往往賣幾千元，最近有韓國品牌新推出全自動即磨小型咖啡機，一機齊備磨豆及沖製香濃咖啡，七百元有找，認真抵玩！文：阿卓爸爸 圖：何健勇 產品查詢：3898 4910 採...
2018-12-21
鍾欣潼（阿嬌）和新婚老公賴弘國，昨晚於尖沙咀舉行盛大婚宴，筵開38席。一對新人在婚宴前現身受訪，應傳媒要求甜蜜咀嘴三次大晒恩愛，阿嬌身穿羽毛超低胸晚裝，展現之前狂操激減的身材。恨做媽咪的阿嬌更笑問老公...
2018-12-21
經過一場大辯論後，土地供應專責諮詢小組將於下周四公開報告，將就如何開闢更多土地，建議「優先處理」八個選項，其中包括大規模填海，此選項需時日久，為解燃眉之急，各界應聚焦各中短期方案，盡量搜羅可用土地，供建屋之用。 各中短期覓地方案，都具爭議性，棕地是例子之一。有研究組織日前發表調查報告，指截至去年新界棕土總面積多達一千五百二十一公頃，比土地專責諮詢小組統計多出兩成，亦較一九九三年僅七百九十二公頃高近一倍，棕地平均每年增加約三十公頃，相當於每年有約一個半太古城變成棕地。調查報告質疑，政府未有正視棕地的發展潛力。 收回棕地，牽涉多個在棕地上營運業界的利益，重置他們並不容易，而收地...
2018-12-21
馬會昨日公布，下列谷草賽日的跑道選用將更改，包括明年一月九日的B 跑道改為A跑道，一月十六日C跑道改為 B 跑道，一月二十三日的C+3跑道改為C跑道。另外本月二十六日谷戰事原本用A跑道，現改為C+3跑道，主因設於終點柱區域附近並伸展至B跑道的一條灌溉用水管，於今周一被發現爆裂而需要維修。 馬場浮世繪
2018-12-21