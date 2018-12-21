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工黨黨魁疑似罵文翠珊是「蠢女人」

2018-12-21 列印
　　英國首相文翠珊周三到國會下議院出席答問大會，繼續就脫歐協議解畫及爭取支持，但卻出現火爆場面。她與在野工黨黨魁郝爾彬針鋒相對，鏡頭拍到郝爾彬坐下後喃喃自語，口型顯示他說了一句「蠢女人」（stupid woman）。執政保守黨議員罕有地團結一致，齊聲譴責郝爾彬出言不遜。

　　當時議事廳內十分嘈吵，米高峰收錄不到郝爾彬說甚麼。攝錄片段立即在網上瘋傳，一些議員也用手機看到。有保守黨議員站起來批評郝爾彬，要求他道歉。郝爾彬否認侮辱文翠珊，並解釋他當時不是說「蠢女人」，而是「蠢人」（stupid people）。不過，有傳媒報道，根據唇語專家的分析，他當時的確在說「蠢女人」。文翠珊回應指:「我認為，在下議院內所有在位的議員都要小心說話。」



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