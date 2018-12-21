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伊州700神職人員涉性侵犯兒童

2018-12-21 列印
　　美國伊利諾州檢察總長周三發表一份令人震驚的調查報告，指伊利諾州有接近七百名神職人員涉及性侵犯兒童的行為。這個數字遠遠超出當地天主教會過往公開及承認的數字。

  伊利諾州女總檢察長馬迪根說，教會原先公佈有可信的證據指控一百八十五名神職人員觸犯性侵犯罪行，但這個數字與檢察部門進行調查所得出的數字，有很大距離。

  檢察部門於今年八月展開調查，初步結果顯示在伊利諾州六個教區內，再有另外五百多名神父和神職人員涉嫌性侵犯兒童，連同教會之前所公佈的一百八十五人，即總共有六百九十人牽涉入這宗醜聞。這反映出實際情況比原先預計中嚴重得多。



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