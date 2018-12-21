美軍短期內 從敍全面撤軍

美國總統特朗普周三宣佈，美軍已在敍利亞境內擊敗了極端組織伊斯蘭國（IS），並下令於短期內從敍利亞撤走全部大約二千名美兵。這項突如其來的決定令人詫異，兩大政黨均作出批評。特朗普在 Twitter 上發佈帖文指：「我們已在敍利亞擊敗了伊斯蘭國。這是在我的任內，在該國駐軍的唯一理由。」



現時，有約二千名美兵被派到敍利亞境內，大部分駐守在該國北部，主要負責訓練當地部隊與伊斯蘭國武裝分子作戰，及向他們提供軍事上的建議。也有一小部分美軍駐守敍利亞與伊拉克及約旦邊界附近的阿爾塔納夫。執政共和黨及反對黨民主黨的成員，一致批評特朗普倉卒作出撤軍的決定，指這樣做會危害在該區作戰、一向得到美國支持的庫爾德族戰士。傳媒形容特朗普貿然作出這項決定，形同送上大禮給俄羅斯和伊朗，令它們大大增強在中東的影響力。







