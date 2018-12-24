  • 2018年12月24日 星期一
  • 18º
  • 82%
熱門： 印尼海嘯江若琳出嫁楊冪聖誕節回顧2018

日報新聞 > 國際

馬克龍聖誕勞軍 大派香檳鵝肝醬

2018-12-24 列印
　　法國總統馬克龍周六趕在聖誕節前探訪非洲國家乍得的法軍，大派香檳、鵝肝醬和朱古力慰勞一千三百名士兵。

　　馬克龍在國防部長帕利陪同下，到乍得西部恩賈梅納一個軍營檢閱維和部隊，並聽取匯報。預計這支大約三千人的維和部隊，主要由法國、乍得、布基納法索、馬里等多個前殖民國家組成，在非洲中部薩赫勒地帶執行維和與反恐任務。

　　馬克龍首先會見乍得總統代比，料會討論利比亞和中非的局勢。馬克龍接着與法軍打招呼，並一起用餐。馬克龍亦會與當地婦女代表團見面。

　　愛麗舍宮指，今次是馬克龍上任以來首次國事訪問乍得，為期兩日。早前抵埗時，代比親自到機場迎接並舉行會談。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd