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荷蘭教會不間斷禮拜 幫難民避警察免遣返

2018-12-27 列印
　　塔姆拉茲揚（Tamrazyan）一家五口住在荷蘭近九年，但他們申請政治庇護遭拒。荷蘭移民部長哈博斯（Mark Harbers）拒動用裁量權，讓塔姆拉茲揚一家留在荷蘭。根據荷蘭法律，警察不得進入舉行宗教儀式的教堂。因此，教會領袖想出了不間斷禮拜的點子，防止塔姆拉茲揚一家被遣返。自此之後，有數以百計的牧師與志工參加禮拜。

　　伯特利教會（Bethel Church）教友與海牙當地社區中心成員告訴外媒，教堂禮拜已成為某種「朝聖活動」，吸引荷蘭各地民眾共襄盛舉。　

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