稱美國不再做世界警察 ﻿特朗普旋風式﻿﻿訪伊拉克 ﻿

美國總統特朗普周三偕夫人梅拉尼婭在伊拉克進行三個半小時旋風式訪問，探訪派駐當地的美軍，是特朗普上任接近兩年來第一次親自到海外戰區探訪美軍。他發表講話時表明他的政府無意從伊拉克撤軍，但再次為他早前宣佈從敍利亞撤軍的決定辯護，又宣佈美國停止擔當「世界警察」的角色。



特朗普和梅拉尼婭於當地時間周三晚上降落在伊拉克西部的艾爾阿沙德空軍基地。兩人在一個飯堂內與大約一百名美軍特種部隊隊員見面，同行的還有白宮國家安全顧問博爾頓。



軍人見到特朗普突然出現，大感詫異和雀躍，歡呼喝采及向特朗普夫婦揮手。特朗普祝賀美兵們節日快樂，與他們合照及為他們簽名留念。特朗普之後進入一個帳幕內，與一批軍官及文職官員會面。特朗普又表示，他現時完全無計劃從伊拉克撤軍。當美軍撤出敍利亞後，如有必要，仍然可以利用伊拉克作為基地。



