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函館機場跑道積雪暫封閉

2018-12-28 列印
　　遊日旅行注意，日本北海道及東北部其他地區昨天開始出現暴風雪，北海道的積雪更錄得超過十五厘米，而北海道函館機場因大風雪而一度暫停運作，函館機場昨天上午宣佈要封閉跑道以清除積雪，最少二十四航班受影響取消。

　　據日本放送協會（NHK）報導，北海道函館機場因受到暴風雪影響，昨天上午要暫時封閉跑道兩小時清理積雪，確保航班安全。最少有二十四國內線航班受影響被逼取消。

  另外，來往羽田機場的兩個航班，亦因大雪底下能見度太低被取消。日本氣象廳已經發出大雪警報，預計強烈低氣壓會加強，出現日本入冬以來最強的冷空氣。氣象廳指由昨天(二十七日)起，日本東北部海沿岸地區會持續降暴雪，其中港人旅遊熱點北海道預料會有超過五十厘米的積雪。

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