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以色列提早大選 明年四月舉行

2018-12-28 列印
　　以色列國會周三表決，以一百零二票贊成、兩票反對，壓倒性通過解散國會，並提早於明年四月九日舉行大選。以色列國防部長利伯曼十一月因為備受爭議的加沙地帶停火協議而下台後，總理內塔尼亞胡領導的執政聯盟在國會內所控制的議席，減少到只是比半數多一席。本周一，聯合政府同意提早大選，國會於周三開會辯論相關議案，表決通過解散國會。各政黨領袖未能就一項有關制定規例徵召極端正統派猶太人入伍的重要議案達成一致意見，為解散國會及提早大選提供充分理由。

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