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印尼喀拉喀托火山 警戒升隨時再爆

2018-12-28 列印
　　印尼喀拉喀托火山爆發導致火山口坍塌及引發海嘯、導致最少四百三十人死亡後，當局周四早上把該座火山的警戒級別調升至第二高，警告隨時會再度爆發，並下令所有航機繞道而行，避免飛越火山口及周圍空域，以免產生危險。專家分析過人造衞星傳送回來的數據及轉化成為影像，偵測到喀拉喀托火山的山體比過往大幅縮小，顯示火山口嚴重坍塌。當局警告，喀拉喀托火山口現時仍然十分脆弱，恐怕隨時會有另一次坍塌，甚至會引發另一場海嘯，因此敦促沿岸地區的居民提高警覺及遠離岸邊。　

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