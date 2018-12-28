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美聯邦政府停擺 仍未見曙光

2018-12-28 列印
　　經過一個周末和兩天聖誕假期後，周三是美國聯邦政府局部停擺後的第一個工作天，但許多國會議員繼續休假，意味着國會短期內都不會開會商討辦法打破目前的困局。總統特朗普堅稱，他會用任何方法為美、墨邊界沿線興建圍牆的工程爭取撥款，顯示他不願意讓步，恐怕聯邦政府會停擺至元旦之後。　　

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