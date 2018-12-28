澳洲高溫逼近45度 創90年來最高紀錄

正值夏季的澳洲天氣酷熱，氣溫持續處於高水平，一些地區的室外氣溫逼近攝氏四十五度，創下九十年來的最高紀錄。根據氣象局提供的資料，全國有一半地區的氣溫越過攝氏四十度，預計酷熱天氣會持續至下星期日。國內大部分地區的氣溫，比往年十二月底的正常溫度高出攝氏十至十四度。衞生部門發出警告，提醒公眾外出時要做好防曬工夫，以免被曬傷。



周四早上，墨爾本錄得攝氏三十六度高溫。維多利亞州其他地區的情況更壞，許多人走出屋外片刻便汗流浹背。位於墨爾本西北偏北的克蘭鎮，已經連續五日錄得攝氏四十度以上高溫，是自從上世紀二十年代以來未見過的現象。



氣象專家克龍涅說，集結在東部一帶的高壓系統困住了熱空氣，久久不散，令到氣溫高踞不下。



氣象局預測到下周一，一些地區包括南澳大利亞州和新南威爾斯州的氣溫會稍為回落；北領地正值雨季，也會帶來一點紓緩作用。不過，其他地區例如首都的酷熱或會持續至明年一月中。



