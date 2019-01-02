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威尼斯7月起開徵遊客上岸稅

2019-01-02 列印
　　意大利「水鄉」威尼斯風光如畫，每年都有大量遊客湧入，惟人滿為患為當地帶來不少問題，當地市府官員宣佈，遊客到訪威尼斯將要繳交「上岸稅」，以協助維持這個遊客蜂擁的歷史水都所需的清潔與安全費用。這項措施是預算案的一部份，授權威尼斯當局自七月起，依淡旺季節向遊客開徵二點五到十歐羅（二十二至八十九港元）不等的上岸稅。依照新稅費規定，無論遊客過夜住宿與否都要繳交，即諸如搭郵輪上岸的一日遊旅客將適用新稅項。現時政府只向酒店與民宿業者徵稅，而上述每天數以千計的郵輪遊客都避開了稅費。威尼斯每年大約有六百艘次的郵輪靠岸，當地民眾抱怨指每年數百萬觀光客淹沒了這個城市。航空公司與遊覽車業者可能也要轉嫁這項新稅給遊客。市政府官員估計，這項稅收可望帶來每年五千萬歐羅（四億四千六百萬港元）的進帳。

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