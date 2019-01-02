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紐約時代廣場冷雨迎新年

2019-01-02 列印
　　世界各地都有不少節目慶祝新一年的到來，美國紐約時代廣場舉行除夕倒數迎新年活動，雖然今年天公不作美，民眾要在冷雨中迎接新年，但亦無阻民眾熱情，不少民眾盛裝打扮冒雨觀看水晶球緩緩降落。不少人一家大小一早來到廣場霸位，入場前都要接受警方安檢，搜查有否攜帶武器等危險物品。

  相較於去年的攝氏零下十二度、史上最冷跨年夜，今年紐約氣溫則是八點三度，一直下着冷雨，不過民眾熱情不減，有人更盛裝打扮，在除夕來臨一刻接吻、跳舞慶祝。

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