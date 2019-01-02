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「新視野號」 創紀錄

2019-01-02 列印
　　美國太空總署的探測器「新視野號」（New Horizon），在美國東部時間周二凌晨十二時三十三分（香港時間下午一時三十三分），近距離飛越距地球約六十五億公里的小行星Ultima Thule，創下人類史上「無人太空船」探測距離地球最遙遠星體的紀錄。

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