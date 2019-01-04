  • 2019年1月4日 星期五
  • 20º
  • 81%
熱門： 政府工WeChat大球場月餅券林子健

日報新聞 > 國際

名廚願到會 哈里梅根無回覆

2019-01-04 列印
　　英國名廚奧利弗（Jamie Oliver）日前上英國電視節目《周日早午餐》時透露，他曾寫信提議，要為哈里王子和夫人梅根在去年五月舉行的皇家婚禮供應餐飲，但一直沒接到回音。

　　他表示：「我確實寫了信，如果他們需要食物，我會帶最棒的英、美兩國主廚來做到會服務。我沒得到回覆。這是真的。」

　　主持人問到被嫌棄是否因索價太高時，奧利弗澄清：「不，我願意免費提供。你知道的，我喜歡參與重大時刻。我可以把旗下美國主廚請過來，加上英國主廚⋯⋯那本來可以是有史以來最優秀的廚房團隊。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd