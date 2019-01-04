連體孖女健康成長 盼入牛津劍橋

一對六周大的連體雙胞胎女嬰十六年前預備接受分體手術時，醫生指她們只有百萬分之一的生存機會，但手術過後，這兩個女孩健康成長，更預備報讀英國著名大學的學位。Zainab和Jannat Rahman出生時胸部和肝臟相連，醫生曾勸她們的父母考慮流產這對連體雙胞胎，因為他們只有百萬分之一的生存機會，但這對父母並沒有放棄，堅持把她們生下來。



當時只有六星期大的兩女嬰，在大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）的接受一項由二十人組成的外科手術隊進行的手術，歷時四個半小時的開創性手術。現在她們不但健康地活着，更成為在倫敦東部學校最優秀的「A*學生」。Zainab希望前往劍橋升學，成為一名兒科醫生；而正研究三種語言的Jannat計劃前往牛津大學，希望成為一名律師。



