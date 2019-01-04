美卿：或要求立即放人 ﻿退役美軍﻿﻿遭俄扣押﻿

美國密歇根州男子保羅惠蘭（Paul Whelan）被指從事間諜活動，於上周五被俄羅斯當局扣留的事件繼續發酵。美國國務卿蓬佩奧表示，如果確認俄方不恰當扣留保羅惠蘭，將要求俄羅斯立即放人。美國駐俄大使洪博培周三獲准在莫斯科與保羅惠蘭見面，了解他的情況。



四十八歲的保羅惠蘭是退役美國海軍陸戰隊隊員，現時是一家企業的保安主管。家人指他於去年十二月二十二日抵達莫斯科，參加一個婚禮，原定逗留至十二月三十日星期日，但期間失蹤。俄羅斯聯邦安全局（FSB）其後證實已把他扣留，理由是他從事間䜓活動，但沒有披露詳情及提出證據。



洪博培表示，他已給予保羅惠蘭支援和協助，而他亦已與其家人通電話，但在現階段不能披露此案的詳情，只是說，俄羅斯當局拖了這麼長時間才讓美國領事人員接觸保羅惠蘭及為他提供協助，美方已為此向俄方投訴。



