特朗普接金正恩信 籌備二次峰會

美國總統特朗普周三證實，他收到北韓最高領導人金正恩的來信，並會籌備及安排在「不久的將來」與金正恩召開第二次高峰會，讓兩國就朝鮮半島實現無核化的計劃重啟會談。特朗普又指如果沒有美國政府，亞洲一早會出現大戰。



特朗普在白宮主持內閣會議時，在記者面前拿起一張紙，相信那就是他所說的金正恩寄給他的信件。他說：「他（金正恩）想會談。我也想會談。」特朗普沒有具體透露信中的內容，但他形容那是一封「很棒」的信。



在周三的內閣會議中，特朗普聲稱他開啟了與北韓之間的對話，但他的功勞卻得不到足夠的重視。他指出，他與金正恩交往，避免了第三次世界大戰爆發。他又對記者說：「大家知道，坦白說，如果不是有這個政府，如果是另一個政府上台，而不是這個政府……你們這一刻正身處戰爭當中。你們會見到亞洲出現一場大戰。那不會是一件好事。」







