  • 2019年1月4日 星期五
  • 20º
  • 81%
熱門： 政府工WeChat大球場月餅券林子健

日報新聞 > 國際

美代防長提醒幕僚 政策聚焦中國

2019-01-04 列印
　　美國代國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）周三第一天上班，在總部五角大樓與國防部一批高級領袖和幕僚開會時，提醒他們將來的行動和政策要把焦點放在中國之上，說：「要緊記：中國、中國、中國。」

　　出席會議的包括一批副國防部長和軍方高級人員。其中一名有份出席會議的官員在會後向記者覆述沙納漢的講話。沙納漢敦促國防部領導層，今後要把焦點集中在中國所構成的威脅之上。他又提到已離任的前國防部長馬蒂斯去年所發表的《國防戰略報告》所列出的方針，把中國和俄羅斯列為「大國較量的對手」。

　　沙納漢又宣佈，委任過去十九個月擔任國防部總審計長的諾爾奎斯特（David Norquist）為副國防部長。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd