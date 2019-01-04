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北韓駐羅馬代大使 傳與家人變節

2019-01-04 列印
　　南韓《中央日報》周四引述不知名外交人士透露，北韓駐意大利代大使趙成吉（Jo Song Gil）已和家人向一個西方國家尋求庇護，成為近年最新一位投奔西方的北韓駐外高級外交官員。

　　四十八歲的趙成吉近期已傳出失蹤的消息。《中央日報》引述其中一名消息人士透露，他於上月初變節，向西方國家尋求庇護，但該報沒有透露是哪一個國家，他現時在一個安全地點。

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