  • 2019年1月4日 星期五
  • 20º
  • 81%
熱門： 政府工WeChat大球場月餅券林子健

日報新聞 > 國際

﻿熊本五級地震 新幹線停駛

2019-01-04 列印
　　日本熊本縣在日本時間下午六時十分發生地震，震央位於熊本縣，最大震度六弱，地震強度黎克特制五級，深度十公里，並無海嘯風險。

　　九州新幹線列車博多至熊本站之間停駛，JR部份列車延誤；熊本機場一度關閉跑道，現已重開。而西日本高速公路宣佈，柳川至熊本間一段公路需要封閉。

　　日本氣象廳將此次地震震央為北緯三十三度、東經一百三十點六度處，最大震度為熊本縣和水町的六弱，而熊本縣熊本北區、玉東町則為五弱。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd