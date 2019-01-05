少女愛玩社交網 比少男更易患抑鬱

有研究發現，少女使用社交媒體，出現抑鬱症狀的機會較少男高出一倍，主要因素包括在網上被騷擾、睡眠遭干擾，以及對自我身體形象看法欠佳、自尊心偏低等。



這項研究在英國調查了近一萬一千名年輕人，當中十四歲的少女最愛用社交網站，有五分二人每天使用超過三小時，而只有五分之一的少男會這樣。



有關研究也發現，一成二的輕度使用者，以及三成八的重度使用者（一天使用超過五小時），亦曾出現嚴重的抑鬱徵狀。



研究人員繼而深入探討使用社交媒體與抑鬱相關的可能理由。他們發現，四成的少女與兩成半的少男，曾有在網上遭騷擾或欺凌的經驗。而女孩更容易受身體形象、自尊和外表等因素影響。



