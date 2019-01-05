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美國對華發旅遊警告 強調中國任意執法

2019-01-05 列印
　　美國國務院昨天發佈新的旅行安全警告，提醒在中國旅行的美國公民提高警覺，因為當地「執法偏私」。國務院關注中國會「任意」執行地方法律，以協助調查為由，禁止在華美國公民離境；又指被禁離境的時間，有時可長達多年。

　　美國國務院將全球旅行安全分為四級，從第一級「常規預防措施」到第四級「不要旅行」。中國續被列為「提高警覺」的第二級。當局亦警告美國公民在中國新疆維吾爾自治區，以及西藏自治區可能面臨額外的安檢。

　　美國國務院在過去一個月兩名加拿大公民在中國遭扣留後，便發佈新的旅行安全警告。加拿大警方在去年逮捕華為財務總監孟晚舟後，中國當局以危害國家安全為由，扣留兩名加拿大公民。

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