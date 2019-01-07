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匈牙利逾萬人上街 抗議通過「奴隸法」

2019-01-07 列印
　　匈牙利首都布達佩斯上周六有至少一萬人舉行遊行示威，抗議政府去年通過被形容為「奴隸法」的新勞工法例，大幅增加僱員超時工作時數。示威者由布達佩斯一個廣場起步，遊行至國會大樓，抗議當局通過的「奴隸法」，容許僱主可要求僱員每年超時工作四百小時。

　　工會領袖又號召群眾本月十九日上街參與全國大罷工及示威，工會領袖要求總理歐爾班撤銷「奴隸法」，提高工人薪資，改善工人權利，並提供更彈性的退休機制。工會領袖又警告，如果政府拒絕談判，工會就會發起全國大罷工。除了勞工階層外，公民組織代表及學生都有參加遊行。

　　政府發言人霍利克重申，針對新勞工法的示威是由匈牙利裔美籍的國際大炒家索羅斯在背後資助。反對派民主聯盟的莫爾納指，今次反對「奴隸法」的示威浪潮，反映出社會對政府許多政策的廣泛不滿。

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