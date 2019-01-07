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暴風雪襲北海道 2000旅客滯留機場

2019-01-07 列印
　　日本北海道受暴風雪吹襲，上周六新千歲機場六小時內降雪超過二十厘米，機場需間歇性關閉跑道，以清理積雪。

　　日本新年假期即將結束，多間航空公司表示，上周六飛往東京、大阪以及福岡的航班幾乎被訂滿。但受超強寒流影響，北海道在上周末降下大雪，結果造成二千多名旅客只能在機場過夜，等待候補機位。

  日媒報道，受到前日大雪除雪作業影響，陸續有跑道封閉，因此共有一百零五個班次取消，涉及六十班入境班次和四十五班離境航班，另有一百一十四班機延誤，受影響旅客只好夜宿機場。

　　一名來自愛知縣的二十七歲男子表示，他與家人一起到北海道亨受滑雪假期，但沒想到會遇上這種情況，很想知道目前如何能夠回家。

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