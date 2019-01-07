暴風雪襲北海道 2000旅客滯留機場

日本新年假期即將結束，多間航空公司表示，上周六飛往東京、大阪以及福岡的航班幾乎被訂滿。但受超強寒流影響，北海道在上周末降下大雪，結果造成二千多名旅客只能在機場過夜，等待候補機位。
日媒報道，受到前日大雪除雪作業影響，陸續有跑道封閉，因此共有一百零五個班次取消，涉及六十班入境班次和四十五班離境航班，另有一百一十四班機延誤，受影響旅客只好夜宿機場。
一名來自愛知縣的二十七歲男子表示，他與家人一起到北海道亨受滑雪假期，但沒想到會遇上這種情況，很想知道目前如何能夠回家。
黑幫內訌，兩少壯派爭上位！幫派七人前天乘坐兩部寶馬汽車在黃大仙攔截對家一部平治，七人持刀棍下車，狂斬平治車上四人，目無法紀的過程被市民拍下，公眾嘩然。警方閃電破案，昨天拘捕七名涉案男子，檢獲大批武器。...
2019-01-07
加拿大參眾議員組成的訪問團，昨日開始對中國正式進行訪問。有成員表示今次行程以兩國發展長遠關係為目標。議程不包括討論在華被拘兩公民，但有機會討論。 代表團團長、加拿大參議員戴伊（Joseph Day）乘坐飛機前赴上海前接受訪問表示， 被中國當局關押的加拿大前外交官康明凱，和商人斯帕弗的案子沒有在訪華的行程上，但一旦中方提及，已經作好准備與中國討論，在此案子時闡明加拿大的立場。 會見上海深圳地方團體 根據加媒報道，加拿大代表團由兩名參議員和四名國會議員組成，此行在幾個月前就有事先計劃，由加中議會協會（Canada-China Legislative Association）主...
2019-01-07
新一年法國的「黃背心」示威活動持續，示威者連續八個周末在全國各地上街。巴黎、馬賽、圖盧茲及波爾多等大城市均有「黃背心」示威，其中巴黎的示威者有大約四千人，他們在街上焚燒垃圾桶、電單車、汽車和路障，甚至在塞納河的水上餐廳縱火；又有人向防暴警察投擲雜物，一名警員被單車擊中受傷。防暴警察要發射催淚彈及水炮驅散示威者。 在巴黎，有示威者闖入第七區政府發言人格里沃（Benjamin Griveaux）辦公室所在的大樓，用吊臂車破壞大門，並闖入庭院大肆破壞車輛，格里沃及工作人員要經後門落荒而逃。這是「黃背心」示威活動展開以來，首次有政府建築物遇襲受損。格里沃事後接受電視台訪問時說：「他...
2019-01-07
作為2019年頭炮新盤，中國海外旗下的大埔天鑽，首批推出324伙應市，包括一房至三房連套房戶型，發展商提供最高18.5%折扣，折實平均呎價約12800元，一房戶折實價438.8萬起。 中國海外地產董事...
2019-01-05
美國聯儲局可能放緩加息步伐，刺激杜指上周五勁彈746點，三大指數齊飆升逾3%，港股美國預託證券（ADR）亦造好，收報25911點，預示恒指今日或高開285點。此外，上周五人行宣佈降準，今日中美亦將展開...
2019-01-07
利物浦領隊高普矢言經過英超聖誕快車後，今晚英格蘭足總盃第三圈作客狼隊以大局為重起用一班副將。雖然如此，紅軍上場英超被曼城打破不敗金身後一肚烏氣，今仗誓屠「狼」洩忿兼重返勝軌，客勝可取。 （香港時間周二凌晨3:45開賽） 紅軍剛輪英超作客1:2不敵曼城首嘗聯賽敗績，一肚烏氣急欲發洩。但領隊高普透露會讓副選擔綱球隊的「反彈任務」：「英足盃是一項重要的賽事，但球隊必須作出陣容調整，我們要顧全大局。」 沙基利進攻信得過 這名德國籍領隊承諾左閘艾拔圖摩蘭奴將正選上陣，而上仗英超鬥曼城時後備登場的前鋒史杜列治、鋒將梳頓沙基利和中場法賓奴泰華利斯等也預料會輪換出場，球隊整體戰力不...
2019-01-07
新一年手機市場持續熱鬧，旗艦大作緊接發佈之餘，廠商同步帶來一眾中、低階生力軍，對預算不多的用戶來說，這批新作更具吸引力，最便宜的千多元有交易，還有迷你三防手機，以及最新Android 9 Pie機款，...
2019-01-07
古天樂、張家輝、與吳鎮宇等昨日為新片《使徒行者：諜影行動》開工。談到古仔是香港娛圈首位歌影視大滿貫藝人，家輝笑指是好事，自己也曾得過樂壇新人獎，並自爆好驚對住人唱歌。問到古仔2019年的新挑戰是否重返...
2019-01-07
香港罪案率一向偏低，整體治安良好，外地稱羨。但鬧市近日接二連三上演黑幫廝殺案件，而且一波比一波激烈，究竟發生何事？警方必須全力掃蕩，嚴防黑幫亂港，陷入永無寧日的境地。 繼有黑幫斬人並在旺角警署門外燒車之後，前天又發生有黑幫份子駕車在黃大仙公路上截停仇家的汽車，不由分說揮刀狂斬，整個廝殺過程被市民拍攝下來，上載互聯網。不少市民慨歎世風日下，擔心黑幫勢力壯大。如有外國人看了短片，不了解香港實際情況，或會以為香港治安不逞，令香港形象受損。 據報道，連串黑幫當街械鬥事件，涉及一個黑幫內訌，兩個少壯派為爭上位而大打出手。涉事而被警方拘捕的黑幫份子，均為二十多歲的年輕人，反映這些少壯派...
2019-01-07
香港賽馬會於上周公佈將會在今年三月二十三日與從化區政府合作，在從化馬場舉辦首項純演示性速度馬術比賽，讓內地民眾體驗香港的世界級賽馬運動，對於中國馬迷來說，當然是一大喜訊，畢竟他們將會首次在中國近距離接觸一眾香港冠軍騎練如告東尼、大摩、韋達及莫雷拉等的風采。 隨着從化馬場的落成及運行，配合廣州從化市本身擁有的天然美景和優質溫泉，馬會希望能將該區發展成為國家及國際旅遊勝地。 雖然今次賽事不會接受投注，不過參加比賽的模式與制度將與香港賽馬的機制一樣，如果騎師在賽事中犯錯，也會受到競賽小組的懲罰。參加馬主也會得到與香港賽事一樣的獎金，練馬師及騎師獲得的成績亦會計算在現有的排行榜上，...
2019-01-07