紐約新規定 男廁須設嬰兒換尿片台

紐約市全市的公共廁所男廁必須添置嬰兒換尿片專用台的規定正式生效，令帶寶寶外出的爸爸們可以隨時為子女換尿片。新例規定，任何新建或重新整修的公共空間，不論是大樓、餐廳、商店、咖啡廳或電影院，除了女廁外，在男廁亦需要安裝嬰兒換尿片的專用台。而公共建築物的每一層必須要在男女廁安裝至少一個嬰兒換尿片專用台，而建築物的管理員亦必須設置清晰標誌，顯示設有嬰兒換尿片台的最近地方。



紐約為全美第一個實施這項政策的城市，其實新例於去年四月已經獲紐約州議會通過，但直至今年元旦日起才生效。



發起這項法案的布魯克林市議員埃斯皮納爾表示，他曾聽過，以前因為沒有給嬰兒換尿片的專用台，有家長要在地上或車頂為小孩更換尿布。之後不論是爸爸或媽媽，都能更方便的帶小孩出門了。有份撰寫法案的州參議員霍伊曼說：「這不只是媽媽要換尿片，爸爸也需要幫忙，做好寶寶清潔工作的本份。」







