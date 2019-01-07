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日本地鐵辦失物拍賣 蔗渣價買到音效神器

2019-01-07 列印
　　相信不少人都曾在地鐵遺失個人物品，日本的地鐵公司不定期舉行拍賣會，拍賣無人認領失物。一名網民最近在Twitter發佈相片，表示日前在地鐵拍賣會以六百日圓（約四十三港元），買到一個老舊的銀色盒。鐵盒竟是音樂神器，有其他網民發現，該男子以近三萬港元賣出該盒。

　　該鐵盒引起網民注意，原來它並非普通舊物，而是震懾結他手的效果器！該Klon Centaur效果器分金、銀色兩款，可調出不同的破音效果。有玩結他的愛好者表示，該破音效果器可以讓結他的聲音變得清澈，就像真空管那樣，同時又具有破音的效果。

　　該款效果器已經停產多年，為很多音樂人心中夢寐以求的產品，珍品市面難求，導致價格不斷飆升，現時網上炒價高達二千四百五十美元（約一點九萬港元）。

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