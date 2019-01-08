特朗普日前曾在白宮舉行的內閣會議上說，他收到金正恩一封「很棒的來信」，但不願透露內容；他又曾對媒體表示，他或將於本月或下月與金正恩再次舉行會晤。
特金曾間接對話 將公佈美朝峰會地點
特朗普日前曾在白宮舉行的內閣會議上說，他收到金正恩一封「很棒的來信」，但不願透露內容；他又曾對媒體表示，他或將於本月或下月與金正恩再次舉行會晤。
繞道月中通車 中環灣仔北恐塞上塞
全長四點五公里的中環灣仔繞道本月二十日早上八時通車。路政署稱，經繞道由中環往北角東廊只需約五分鐘，但承認中環碼頭、民耀街、龍和道及灣仔北一帶交通將會更繁忙。有議員擔心林士街天橋東行永久封閉後，巴士和汽...
2019-01-08
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王岐山或月底與特會晤 中美貿易談判重開特朗普感樂觀
中美休戰逾月後，雙方昨日再展開貿易談判。以美國副貿易代表格里什為首的副部級代表團昨日起一連兩日訪京，與中方會晤。有消息指，是次會晤將為下次更高級別談判鋪路，國家副主席王岐山或與美國總統特朗普在月底會晤。 此次為期兩天的會議，是自中美元首去年十二月初達成九十天休戰期後，雙方首度舉行的副部級代表會晤。 根據美國商務代表辦公室公佈的名單，財政部、商務部、能源及農業部官員將隨團訪京，而美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）不會出席。從名單可見，外界認為此次談判應聚焦在農產品及能源採購議題。 特朗普上周五再表態指有信心最終與中國達成協議，形容隨著中國經濟放緩，「我...
2019-01-08
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高載客量鐵路擬引入新系統 自動駕駛JR山手線曝光
日本首都東京的交通大動脈環狀線山手線，周一首度公開測試自動駕駛。負責營運的JR東日本公司表示，希望透過測試找出技術問題，早日實現自動駕駛的目標。 因應人手不足，JR東日本公司從去年底就開始測試山手線自動駕駛，周一第一次在傳媒面前公開測試實況。負責自動駕駛項目的JR東日本運輸車輛部部長得永諭一郎表示，還有很多問題尚待解決，目前第一步是是實現高度自動駕駛。 日本神戶的港灣人工島線跟東京的臨海新交通臨海線（百合海鷗號）都是自動駕駛，像山手線每天載客量高達五百三十萬人次的重量級路線，有意導入自動駕駛，可說相當罕見。 周一測試的是JR東日本公司持續研發具備自動列車運行裝置（ATO）的...
2019-01-08
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兩廳間隔分明 龍華花園清幽雅靜自成一隅
大坑的龍華花園坐落於大坑徑，位置自成一隅，不少單位可享有清幽碧綠山景，就如是次為大家介紹的放盤，實用面積約700方呎，設3房1套間隔，兩廳涇渭分明，而客廳能夠欣賞如翡翠般嫩綠山景。 樓齡約32...
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議員促視作金融機構監管 環聯就保安漏洞致歉
信貸資料庫環聯因出現網上漏洞，令特首林鄭月娥等高官個人信貸報告外洩。立法會財委會昨日討論環聯個人資料保障問題，環聯香港區行政總裁王芳首度交代事件進展並就此致歉。她指已聘請獨立顧問檢視環聯保安措施，將採...
2019-01-08
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英聯盃四強首回合 卡尼必拆車
熱刺前鋒哈利卡尼上場英格蘭足總盃後備入替建功，以第一百五十九球榮登隊史射手榜第四位。這位英格蘭國腳為求追趕紀錄，今晚聯賽盃四強首回合勢再爭士哥，主場可望擊退傷兵滿營的車路士，取主勝。（香港時間周三凌晨4:00開賽） 熱刺上周五足總盃第三圈作客7:0大勝燦美爾，前鋒哈利卡尼七十五分鐘後備登場攻入一球，為球會射入第一百五十九球，追平了六十年代名宿奇里夫鍾斯的紀錄並列球會史上第四多。卡尼上仗體力消耗不多，預計今晚聯賽盃將與上場休戰的基斯甸艾歷臣等主力重返正選。 隊史射手王坐四爭前三 熱刺在一九年兩場不同賽事全勝，共入十球而一球不失，期間由五位球員分擔破網重責，眾將狀態可見...
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SHIBUYA STREAM澀谷新食點
為迎接2020年奧運，本來已是瞬息萬變的東京更加快了變化步伐，像去年9月，又有全新商場SHIBUYA STREAM落戶不斷有新建築物落成的澀谷站南口地區，為大家帶來耳目一新的遊趣。 文、圖：林逸鳴謝︰...
2019-01-08
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雷米稱帝獎項獻Queen主音 Gaga大熱倒灶 格蓮高絲爆冷封后
「第76屆金球獎」昨日在美國洛杉磯比華利山舉行，《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》的雷米馬利克大熱奪劇情組影帝，電影同時獲得最佳電影。但賽前被睇好有望憑《星夢情深》首奪金球影后的Lady Gaga卻大熱倒灶...
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社論——慎防繞道通車變塞車
中環灣仔繞道造價高達三百六十億元，以長度成本計，冠絕全球，公眾期望物有所值，發揮疏導港島東西交通的作用。但大型基建啟用初期，基於多種因素，經常發生初始運作困難，政府不能掉以輕心。 政府選擇本月二十日通車，當天是周日，港島北區交通流量較少，若發生問題，較易處理和控制，故當天通車情況未受考驗，不能作準。大家的焦點，放在翌日周一，中環商業區回復正常運作，市民上班、上學或作其他活動，繞道將承受壓力。 昨天在跨部門記者會上，官員承認繞道通車後，中環碼頭、民耀街、龍和道及灣仔北一帶交通將會更繁忙。有區議員擔心林士街天橋東行永久封閉後，巴士和汽車改行中環填海區新路，或大大增加民寶街、民耀...
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馬場浮世繪——陳嘉熙有望三月返港見習
去年十月畢業的潘明輝，剛周日策「旌暉」贏出三級賽洋紫荊短途錦標，認真可喜可賀。至於目前仍在見習期的兩位騎師，巫顯東尚差九場頭馬亦會正式畢業，估計有望在季內達標，屆時在陣騎師便僅餘黃俊是見習生。有見及此，馬會擬於短期內開會研究，是否應讓在海外已受訓一段時間的見習學員陳嘉熙，回港出任見習騎師。 陳嘉熙曾在紐西蘭客串兩年，然後在二○一七年底轉往澳洲南澳省繼續受訓，過去十二個月合共贏出四十八場頭馬，表現不俗。當地傳媒則報道，陳嘉熙最快將可在今年三月回港上陣，不過一切仍有待馬會牌委會研究後才作實。 馬場浮世繪
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