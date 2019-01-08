特金曾間接對話 將公佈美朝峰會地點

美國總統特朗普周日表示，美國和北韓正在就美朝領導人第二次峰會的地點進行協商。他又透露，曾與北韓領袖金正恩間接對話，又指如果自己沒有當選總統，美國已經與北韓開戰。 特朗普在前往大衞營前對記者說：「我們正協商（下輪會談）地點，這可能會在短期內公佈。他們想會面，我們想會面，我們會等着瞧。我們和北韓有非常好的對話。」但他同時表示，美國對北韓的制裁仍然有效，在未取得實質證據，證明平壤當局願意放棄核計劃前，美方不會解除制裁。



特朗普日前曾在白宮舉行的內閣會議上說，他收到金正恩一封「很棒的來信」，但不願透露內容；他又曾對媒體表示，他或將於本月或下月與金正恩再次舉行會晤。







