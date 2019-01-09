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傳英國歐盟商押後脫歐日期

2019-01-09 列印
　　英國國會下議院將於下周就首相文翠珊的政府與歐盟所締結的脫歐協議進行表決，由於反對協議的議員人數眾多，預料很大機會不獲通過。

　　據悉，英國和歐盟官員正在討論把英國原定於今年三月二十九日脫離歐盟的日期押後的可能性。歐盟正考慮採用各種方法，協助文翠珊游說英國國會接納該項協議，但強調不會重新談判及修改協議條款。

　　據英國《每日電訊報》引述三位不公開姓名的歐盟消息人士說，至目前為止，英國極可能無法在三月二十九日限期前，在國會內通過脫歐協議。英方提出押後脫歐日期的可能性，並嘗試測試水溫。

　　首相府發言人回應上述報道時說：「首相一直都說我們會在二〇一九年三月二十九日脫離歐盟。我們不會延續啟動脫歐程序的《里斯本條約》第五十條。」



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