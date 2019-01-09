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智能麵包機 日產235條方包

2019-01-09 列印
　　美國有烘焙公司推出一款智能麵包機，每小時可出爐十條方包，一天可製作二百三十五條方包，從混拌麵糰到烘烤一手包辦，令用家隨時享用到新鮮出爐麵包。

　　智能麵包機Breadbot由美國威爾金森烘培公司（Wilkinson Baking Company）研製，由混合水、粉糰、搓麵粉、烘焗等，只需九十分鐘，可節省人手及時間資源。

　　從烤焗原料到製作出成品，消費者也能從透明玻璃目擊整個過程。公司行政總裁威爾金森（Randall Wilkinson）表示，這款麵包機可降低製作成本，也能為多數美國超市提供更新鮮的麵包。

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